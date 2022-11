Nash via alla prima difficoltà | ecco i veri sconfitti nel divorzio con i Nets

... era cominciata con Kevin Durant che aveva chiesto di andarsene e per onorare il contratto di 4 stagioni che ancora gli restano aveva chiesto la testa di coache del g.m. Sean Marks, due che si ...L'estate ha spazzatoogni certezza al Barclays Center, tranne una: permantenere il polso della situazione sarebbe stato molto difficile, se non impossibile. Turbolenze a Brooklyn Insieme a ...Troppo indeciso sulla strada da seguire, alla perenne ricerca di un quintetto base (83 diversi in 161 partite) e di un modo di fare le cose definito, simile a quello in cui era sbocciato come giocator ...So you can expect the Nets to pursue trade opportunities ahead of the February deadline. In the days before Saturday’s brutal loss to the Indiana Pacers, the Nets had been in cursory talks with ...