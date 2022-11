Napoli | futuro Spalletti | la “decisione” di De Laurentiis

TUTTO mercato WEB

'Stiamo investendo molto in quello che è il nostrogreen - ha rimarcato - , aabbiamo molte bici e furgoni elettrici o camion che funzionano a Lng per ridurre le emissioni di Co2, ...È unche rende orgoglioso e diverte il presidente De Laurentiis. Per questo ora è il tempo di riflettere insieme sul, anche se di tempo ce n'è in abbondanza perché non c'è alcuna ... Presente e futuro del Napoli. Dopo Anfield, Ostigard è ancora più idolo dei tifosi Il gioiello georgiano sta facendo impazzire tutti: adesso il top club è pronto a fare follie per scipparlo al Napoli, ci pensa il grande ex.Il profilo Twitter Mister Chips, molto attento ai numeri e alle statistiche calcistiche, si è lanciato nelle previsioni in vista del sorteggio di luned ...