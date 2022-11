Musetti-Ruud oggi | orario e tv ATP Parigi-Bercy 2022 | quando inizia | dove vederlo | canale | streaming

(Di giovedì 3 novembre 2022) Si comincerà col bottoal Masters 1000 di. Lorenzoaprirà il programma del Palais Omnisports (Accor Arena) contro il norvegese Casper, numero 3 del seeding e due volte finalista Slam quest’anno: una gran sfida su tutta la linea. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 11.00 L’azzurro arriva all’appuntamento dopo aver sconfitto all’esordio il croato Marin Cilic e poi, sullo slancio, il georgiano Nikoloz Basilashvili, senza mai lasciare alcun set. Per quel che riguarda il norvegese, invece, esordio vittorioso sul franese Richard Gasquet, ormai a una delle ultime apparizioni nell’altro grande torneo di casa. Il toscano può sfruttare in maniera decisa il proprio ottimo stato sul veloce in quest’ultima parte di stagione, che l’ha visto entrare ...

Il programma sul Campo Centrale Ore 11:00 "vs (3)a seguire " (1) Alcaraz vs Dimitrov a seguire " Simon vs (8) Auger - Aliassime a seguire " (6) Djokovic vs Khachanov Non prima delle ...Prosegue il torneo Masters 1000 di Parigi - Bercy con l'azzurro Lorenzotra i grandi protagonisti, che dovrà vedersela contro il norvegese Casper. Ampio spazio al calcio con le partite ...A che ora e come seguire la sfida tra Lorenzo Musetti e Casper Ruud, ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2022.Il live e la diretta testuale di Musetti-Ruud, sfida valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2022.