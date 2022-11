“Muratori” | la commedia di Edoardo Erba in scena al teatro Eduardo De Filippo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiArzano (Na) – La crisi dei teatri, spesso sacrificati per fare spazio a lucrosi mega-supermercati. Questa la tematica che affronta, la celebredi, messa inper la prima volta in lingua napoletana. Ad interpretarla Massimo de Matteo, Francesco Procopio e Angela De Matteo, diretti da Peppe Miale. Va invenerdì 4 novembre 2022, alle ore 20.45, nelDedi Arzano, con la direzione artistica di Roberta Straviano. Lo spettacolo fa parte del cartellone d’innovazione, dal titolo Tracce Dinamiche, con la direzione artistica di Ettore Nigro. In una notte, sospesa e infinita, duesi insinuano illegalmente in una sala teatrale al ...