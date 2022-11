(Di giovedì 3 novembre 2022) Nuovodie frazioni. “Da domani mattina il centrodella Circonvallazione didiventa punto mobile per il conferimento giornaliero dei”. Lo rende noto l’assessore all’Igiene Urbana Pietro Siragusa. L’assessore, spiega una breve nota dell’amministrazione comunale, “ha dovuto apportare delle modifiche d’accordo con la ditta che gestisce il (live.it)

MonrealeLive

...che pulsa al ritmo delle donazioni di sangue e checolore a seconda del livello di raccolta raggiunto. 'Importante la sinergia con il Centro Trasfusionale del P. O. di San Gavinoche ...Il 4 maggio è aper commemorare il capitano Emanuele Basile, l'ufficiale dei carabinieri ...in continuazione itinerari, orari, appuntamenti. Una domenica fa sequestrare il pane al Borgo ... Monreale, cambia il sistema di raccolta rifiuti, "Colpa dei cittadini non virtuosi" MONREALE, 21 ottobre – Lo avevamo anticipato dieci giorni fa. Lunedì mattina, alle 10 scatta a Monreale il nuovo piano traffico, per consentire l’avvio dei lavori di ristrutturazione dello storico qua ...