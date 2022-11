Miguel Bosé | una vita a camminare sul filo | sospeso a 100 metri dall’asfalto

Leggi su dilei

(Di giovedì 3 novembre 2022) Estate 1982, quella dei Mondiali. Avevo 8 anni, ero in vacanza in Sicilia e mentre il mondo stava col fiatodi fronte a Italia-Germania, alle incredibili acrobazie calcistiche dei nostri Azzurri, io passavo le mie serate davanti al juke-box a spendere tutte le mie monete per ascoltare questo meraviglioso 20enne biondo che cantava di “Bravi ragazzi a spasso in un mondo che si dà via, a più di cento” Non lo sapevo ancora, e lo avrei scoperto proprio quell’estate, lui si chiamavae quella canzone, era il suo manifesto generazionale, il suo grido di ribellione. Figlio d’arte, cresciuto nel jet set spagnolo (amici di famiglia, il pittore Pablo Picasso, Salvador Dalì e lo scrittore Ernest Hemingway), unico maschio che avrebbe dovuto essere forte come il padre, il torero ...