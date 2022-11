Lombardia | il Pd chiude a Letizia Moratti | “Sostegno non è opzione” Calenda | “Accordo o si fa in tutte le Regioni o non si fa”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Dice Matteo Renzi che se fosse il segretario del Pd chiamerebbe “di corsa”. “Le direi, andiamo insieme. Se il Pd avesse voglia di vincere le elezioni inchiamerebbe la. Ma il Pd di Letta la voglia di vincere….”, ha detto il leader di Italia viva a L’aria che tira, senza concludere la frase. Una battuta che è un’apertura in piena regola nei confronti dell’ormai ex vicepresidente della, dimissionaria dall’incarico alla Regione ed entrata in rotta di collisione col centrodestra. “Ha fatto una cosa di grandissimo rilievo. Lei dice, non posso accettare che provvedimenti ideologici inficino il mio lavoro in. Non sta lanciando una candidatura ma una operazione di politica culturale molto interessante”, ha continuato Renzi. I suggerimenti ...

... situati presso i civici 38, 40 e 42 di Via Bolla sono stati liberati e restituiti ad Aler per il progetto di riqualificazione finanziato dalla Regione. L'operazione di oggiil ......su Letizia Moratti apre eil congresso di marzo, due mesi prima del suo svolgimento. Il Nazareno dovrà schierarsi fuori dal politichese incomprensibile delle sue piattaforme: o con...Il ruolo di guastafeste è quello che ormai da anni gli si addice di più. Così Matteo Renzi non perde tempo nell’entrare a gamba tesa nel dibattito in corso in Lombardia, e non solo, per le dimissioni ...Le regioni più colpite dalle precipitazioni sono Liguria, Lombardia e Triveneto. In Liguria, dove le scuole sono state chiuse nella giornata del 2 novembre per emergenza idrica, è già allerta gialla: ...