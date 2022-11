Agenzia ANSA

Unè stato ucciso e diversi poliziotti sono rimasti feriti in scontri vicino a Teheran. Lo riporta la Tv di Stato. Inl'ondata di proteste dopo la morte di Mahsa Amini non si ferma e ...... la forzaseparata alle Forze armate iraniane, che si occupa di operazioni clandestine all'estero ed è particolarmente apprezzata dalla Guida Suprema dell', Ali Khamenei (sebbene i ... Iran, paramilitare ucciso e poliziotti feriti in scontri - Ultima Ora Un paramilitare è stato ucciso e diversi poliziotti sono rimasti feriti in scontri vicino a Teheran. Lo riporta la Tv di Stato. (ANSA) ...Ascolta l'articolo Inseguita, fermata e fatta salire a forza su un’auto da ”robusti agenti della sicurezza iraniana in borghese”. Queste le ultime ore in cui Nika Shahkarami, 16 anni di Teheran, è s ...