Io | un ensemble e Patti Smith Stefano Zinetti | direttore d’orchestra nella città di Verdi

(Di giovedì 3 novembre 2022) Folgorato da tracce di classica in un live metal, il musicista bergamasco è approdato al mondo dell’orchestra a Parma, dove dirige con gesti essenziali e misurati, per ricreare lo splendore delle colonne sonore cinematografiche. Un mondo da scoprire per adulti e bambini, tra didattica, prove d’ascolto e un libro, «Mozart era un figo, Bach ancora di più», per conoscere chi erano veramente i mostri sacri della classica

