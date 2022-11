Humanity 1 | Ciriani | “La Germania non può decidere per noi sui soccorsi Siamo un paese sovrano”

(Di giovedì 3 novembre 2022) “Lanon può soccorrere in mare i migranti senza avvisare le autorità italiane. E poi dire esiste un problema umanitario ma ve ne fate carico voi. Se esiste un problema umanitario se ne fa carico ile la nave a cui appartiene quel. Quindi se laritiene che ci sia un problema umanitario dovrebbe farsene carico, l’Italia non può diventare il rifugio di tutti gli immigrati”. Parole chiare e ultimative quelle del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Lucasulla vicenda della nave ong1. La barca battente bandiera tedesca che da giorni veleggia davanti alla Sicilia. E che, insieme ad altre due imbarcazioni, preme sui nostri porti. In base all’articolo 91 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la nave, però, ha la ...

Così ad Agorà su Rai 3 il ministro per i Rapporti con il Parlmaneto, Luca, sulla vicenda della nave1 di una ong tedesca, ferma in mare con 180 migranti a bordo in attesa che da Roma ...Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, ospite di 'Agorà' su Raitre, a proposito della vicenda della nave1. "Ha ragione il ministro Piantedosi, noi - aggiunge l'...Berlino chiede che Roma dia aiuto ai 104 minori non accompagnati salvati nel mare Mediterraneo dalla nave battente bandiera tedesca. Lo si legge in una lettera di risposta… Leggi ...Il ministro Ciriani replica alla nota dello Stato federale tedesco sulla ong Humanity 1: "Non siamo il terminale di scelte altrui" ...