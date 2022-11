Harry Potter | il memoriale di Dobby in Galles “invaso” dai calzini lasciati dai fan

Leggi su screenworld

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ildiinè stato “” daidai fan. Merito del continuo affetto che le persone riservano al personaggio protagonista del franchise di. Questo è il motivo per cui i funzionari ambientali del Regno Unito hanno chiesto ai fan didi non lasciare piùe altri oggetti al monumento commemorativo di, perché potrebbero danneggiare la fauna locale. Come riportato da CBS News, la popolare destinazione – Freshwater West, una spiaggia nel Pembrokeshire, in– ospita un monumento commemorativo per l’elfo domestico immaginario, dove i fan provenienti da lontano si recano per rendere omaggio e ...