Ginnastica Ritmica | l’ex capitana Pagnini | “Il nostro spot è disciplina”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 3 novembre 2022)della Farfalle ha scritto una lettera aperta ad Ansa Da giorni è esploso un caso all’interno della. Ecco che così anchedelle Ferfalle, Martaha voluto dire la sua. Da giorni si susseguono denunce relative a minacce e violenze psicologiche subite da ex azzurre della. Martaha così scritto una lettera ad Ansa, ripresa in un post Instagram. L’azzurra è stata bronzo a Londra 2012 e capitano a Rio 2016 e due volte campionessa Mondiale. Ha ammesso di aver avuto qualche problema con qualche allenatrice ma di non aver mai sofferto di disturbi alimentari. Leggi anche: Caso, interviene il Ministro dello Sport Abodi Spazio anche, da parte della ...