Ginnastica artistica | Mondiali Liverpool 2022 | ordine di rotazione All-Around individuale femminile

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 novembre 2022) Saranno due le Azzurre protagoniste nella finale All-aidi. Martina Maggio e Alice D’Amato sono tra le migliori 24 ginnaste che si fronteggeranno nell’ultimo atto del concorso generale a partire dalle ore 19.45 in una sfida tutta da non perdere: la brianzola si presenterà con il quarto punteggio (54.800) mentre la genovese con il settimo (54.366). Martina Maggio partirà dal volteggio mentre Alice D’Amato sarà impegnata alle parallele, attrezzo dove la brianzola gareggerà nella secondamentre la milanese sarà alla trave. Per Martina sarà il momento della trave nella terzae terminerà la sua gara al corpo libero, attrezzo in cui Alice sarà impegnata nella penultimaprima di chiudere ...