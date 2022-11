Agenzia ANSA

Nel governo, secondo quanto si apprende, in queste ore si studia un provvedimento sulle trivelle e non è escluso che possa essere presentato già al consiglio dei ministri di domani.del Ministero della transizione ecologica, interpellate in merito, confermano che si sta lavorando intensamente su un provvedimento che riguarda l'estrazione del gas. . 3 novembre 2022... secondo quanto riferito dal portavoce, che "sue inflazione, le persone hanno bisogno di ... che mira a liberare l'Ue della sua doppia dipendenza energetica, dalla Russia e dallefossili, ... Energia: fonti, si lavora a provvedimento su trivelle - Ultima Ora Nel governo, secondo quanto si apprende, in queste ore si studia un provvedimento sulle trivelle e non è escluso che possa essere presentato già al consiglio dei ministri di domani. (ANSA) ...Rappresenta inoltre un’importante tappa del percorso intrapreso da Inrete Distribuzione Energia per esplorare i diversi aspetti ... che punterà in modo deciso sulle fonti rinnovabili, compreso ...