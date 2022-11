Cimitero Verano | una App per trovare le tombe dei personaggi scomparsi | da Monica Vitti a Alberto Sordi

Gigi Proietti, tomba nuova aldela due anni dalla morte Gigi Proietti, a due anni dalla morte non ha una degna sepoltura: 'Cappella ancora non realizzata' L'app che ti dice l'esatta ...In particolare, almonumentale delIn particolare, almonumentale del, per quanto riguarda gli interventi strutturali, sono stati completati i lavori di ...Una preghiera e un fiore anche sulla tomba dell’artista preferito, quello che ha fatto tanto ridere oppure che ha commosso in un film, come a teatro. Già, ma dove ...A due anni dalla morte di Gigi Proietti arriva la dichiarazione di Ama-Cimiteri Capitolini sui lavori per la tomba nel cimitero del Verano ...