Champions | le insidie per Napoli | Inter e Milan

Sorteggio ottavi, le fasce Tanteper Inter e Milan in vista degli ottavi, con le due milanesi che dovranno evitare, su tutte, Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester City. ...... Spalletti ha dato il suo punto di vista sullecontro il Bologna: ' Ogni partita è un ...ritorno Manco il tempo di godersi la vittoria contro la Cremonese che subito si deve tornare in...Missione compiuta. Napoli, da primo nel girone, Inter e Milan hanno staccato il biglietto per gli ottavi di finale di Champions League e ora aspettano di conoscere il nome delle loro avversarie. L'app ...Chiudendo al 2° posto nel girone E, il Milan troverà nel sorteggio di lunedì alle 12 una delle vincenti degli altri gruppi. Porto e Benfica le più abbordabili, ma entrambe per nulla facili. I… Leggi ...