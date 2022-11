Calcio | Europa League 2022-2023 | Lazio clamorosamente eliminata Feyenoord vince 1-0 | sarà Conference

(Di giovedì 3 novembre 2022) Una vera e propria beffa, in un girone rocambolesco: nel Gruppo F dell’chiudono a pari punti tutte e quattro le squadre, ma laè soltanto terza. La trasferta neerlandese è disastrosa per i biancocelesti: la compagine di Maurizio Sarri perde 1-0 con ile dovrà salutare la manifestazione, spostandosi in. I biancocelesti partono forte nel primo tempo, trovano due opportunità con uno scatenato Felipe Anderson, ma la difesa di casa riesce a salvarsi. Al duplice fischio è 0-0, risultato che ancora varrebbe il passaggio del turno. Nella ripresa si alzano i ritmi e la tensione e al 64? arriva un gol rocambolesco per i padroni di casa con Gimenez: il contatto tra Patric e Provedel fa arrivare la palla al messicano che con il ...

