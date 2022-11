Bridgerton 3 | Simone Ashley svela | “Vedrete una versione inedita di Kate”

Asiatica Film Mediale

2,Ashley: "Questa è una stagione molto più casta, ma è stato giusto così" Per adesso oltre ai nomi dei produttori, Guy Collins e Sean Feeney per 10 Lives Productions Ltd, non ...Scopriamo il cast dei nuovi episodiAshley interpreta Kate Sharma, sorellastra di Edwina e interesse sentimentale di AnthonyJonathan Bailey torna nel ruolo di Anthony ... La terza stagione di Bridgerton mostrerà un altro lato di Kate, afferma Simone Ashley Bridgerton season 3 has officially rolled on the floor and we will see a bunch of fresh new faces in the latest series. A video from Netflix shows the actors celebrating their return to the set. . We ...In an interview with British Vogue, Bridgerton star Simone Ashley revealed how her character Kate Sharma is adjusting into her new role in the upcoming third season.