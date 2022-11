(Di giovedì 3 novembre 2022) Un recentesosterrebbe l'esistenza di un certo disprezzo da parte del protagonista di, nei confronti del film di. Non tutti sanno che nei piani iniziali dell'universo DC, come personaggio, avrebbe dovuto debuttare all'interno diAlcune recenti dichiarazioni diun, però, hanno subito messo in chiaro la situazione, esprimendo una certa repulsione dell'attore nei confronti di questo film. Nei fumettisono nemici giurati e i loro scontri vanno avanti anche per decenni, affrontandosi in momenti condivisi e storie ...

Movieplayer

Non tutti sanno che nei piani iniziali dell'universo DC, come personaggio, avrebbe dovuto debuttare all'interno di Shazam! Alcune recenti dichiarazioni di Dwayne Johnson secondo un report, però, hanno subito messo in chiaro la situazione, ...LEGGI -, The Rock sul ritorno di Henry Cavill: "Nella nuova era della DC ascolteremo i fan" Qualche giorno fa James Gunn e il produttore Peter Safran sono stati scelti da David Zaslav, ... Black Adam: secondo un report Dwayne Johnson non sopporta Shazam!, sarà vero Un recente report sosterrebbe l'esistenza di un certo disprezzo da parte del protagonista di Black Adam, Dwayne Johnson, nei confronti del film di Shazam!. NOTIZIA di NICHOLAS MASSA — 03/11/2022 Non ...Henry Cavill ha fatto ufficialmente il suo ritorno nel panni di Superman nella scena post credits di Black Adam, dove minaccia di confrontarsi con il personaggio di Dwayne Johnson. Adesso che l’attore ...