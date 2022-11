Atp Paris-Bercy | Musetti vola ai quarti | “Gioco il mio tennis e mi diverto”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Lorenzocentra il pass per idi finale del Masters di. Il toscano è riuscito nell’impresa di superare, il norvegese Casper Ruud, terza testa di serie e finalista agli ultimi US Open: 4-6, 6-4, 6-4 il punteggio finale a favore dell’azzurro. “Sono molto felice, credo che abbiamo giocato una gran partita sino alla fine. Ruud ha giocato duro, ho estratto il mio migliorper batterlo. Il lavoro sta pagando, solo lavorando può rendermi migliore”. Dichiara l’azzurro e prosegue: “Sono orgoglioso della vittoria e di essere ai. Sono rimasto calmo dopo il primo set, aspettavo il colpo giusto per attaccare. Nel primo set ero precipitoso, ho sbagliato. Sono stato paziente e ho avuto le mie possibilità”. “I? – sottolinea il toscano – Sarebbe un match ...

Facile lo spagnolo contro Dimitrov, attende ora uno fra Rune e Rublev PARIGI (FRANCIA) - Prosegue la marcia di Carlos Alcaraz al "RolexMasters", ultimoMasters 1000 stagionale (montepremi 5.415.410 euro) che si disputa sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi - Bercy. Lo spagnolo, numero uno del mondo e del ...PARIGI – "Quando sono sotto nel punteggio cerco di usare la voce per non arrendermi, quando sono in controllo resto calmo" afferma Lorenzo Musetti, dopo la prima vittoria in carriera contro un top5.