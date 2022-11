450 € per i cani randagi | le donazioni raccolte consegnate oggi all’assessore Naimi

(Di giovedì 3 novembre 2022) È avvenuta questa mattina la consegna nelle mani dell’assessore alla Protezione Civile, Paola, del salvadanaio con all’interno la raccolta fondi promossa da Silvana Lo Iacono per idel territorio. La nota animalista monrealese aveva avviato la raccolta facendo leva soprattutto sulla generosità dei turisti che giornalmente passano davanti il suo chiosco ubicato all’interno del parcheggio Torres. “Abbiamo aperto la scatola con i soldi raccolti davanti al comandante della Polizia Municipale – spiega Silvana -. Con nostra sorpresa abbiamo contato circa 450 €. Si è trattato di un gesto bello, che testimonia la sensibilità di tante persone nei confronti degli animali, e la fiducia mostrata nei miei confronti, grazie alla presentazione che veniva fatta dalle guide turistiche”. Il ricavato è stato consegnato al comune che ...

