Video Gol Marsiglia - Tottenham 1 - 2 | Mbemba | Lenglet e Hojbjerg Gli highlights

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Nella gara della 6ª e ultima giornata del girone D di Champions League, ilvince per 2 - 1 in casa dele si qualifica come primo per ...

Nella gara della 6ª e ultima giornata del girone D di Champions League, l'Eintracht Francoforte vince per 2 - 1 in casa dello Sporting Lisbona e ...Nella gara della 6ª e ultima giornata del girone D di Champions League, il Tottenham vince per 2 - 1 in casa del Marsiglia e si qualifica come primo per ...Video Sporting Eintracht che ha ancora tanto da dire per la ... L’infortunio di Nuno Santos, che lascia il campo, non colpisce troppo lo Sporting Lisbona che trova il gol del vantaggio con la rete di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...