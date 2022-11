Settore giovanile | risultati del fine settimana

(Di mercoledì 2 novembre 2022) SABATO 29 OTTOBRE 2022 PRIMAVERA – 7^ Giornata Andata CREMONESE – PORDENONE 1 – 2 RETI: 5’ pt Baldassar (P), 44’ pt Destito (P), 38’ st Mendes (C) CREMONESE: Agazzi, Duca (13’ st Negrini), Triacca, Ortelli, Ventura, Lordkipanizde, Arpini, Itraloni (1’ st Mendes), Basso Ricci (28’ st Concari), Stuckler (1’ st Gabbiani), Bellandi (1’ st Bright). A disposizione: Brahja, Gardoni, Pentimone, Borghesan, Ricci, Tosca, Odalo. Allenatore: Sig. Elia Pavesi PORDENONE: Giust, Gucci (24’ st Fagherazzi), Berton, Fernetti, Biscontin A., Comand, Martini (24’ st Biscontin C.), Baldassar, Secli (24’ st Zanotel), Destito (26’ st Vaccher), Leggieri (39’ st Canaku). A disposizione: Salatini, Netto, Colautti, Puzzangara, Mandolfo, Ianas, Mauri Matiello. Allenatore: Sig. Simone Motta ARBITRO: Sig. Gianluca Renzi di Pesaro (Assistenti Sig. Antonio Aletta di Avellino e Sig. Pierpaolo Vitale di ...

