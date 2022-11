Santanché «indagata per bancarotta e falso in bilancio» | l’avvocato smentisce Intanto la Procura chiede il fallimento per la sua società

(Di mercoledì 2 novembre 2022) «La senatrice Santanchè non risultain alcun processo penale». A poche ore dalla notizia dell’istanza diper la Visibilia Editore,di cui la nuova ministra del Turismo è stata fondatrice e prima azionista,di Daniela Santanchè, Salvatore Sanzo,la notizia della ministraper perin. «Non risponde al vero che sia aperto un fascicolo per ipotesi difraudolenta», dichiara Sanzo, «stante l’assenza del presupposto obiettivo della liquidazione giudiziale della, soltanto ipotizzata in astratto».si riferisce all’ipotesi dicontenuta nell’istanza della ...

Adnkronos

...alla effettiva realtà degli stessi ed è lesiva della reputazione della senatrice". "... dagli atti sarebbe emerso anche che la senatrice di Fratelli d'Italia sarebbe stataper ...Secondo alcune fonti investigativerisulterebbedalla procura di Milano per falso in bilancio nelle comunicazioni sociali nell'inchiesta che riguarda il fallimento della Visibilia ... Giallo su Santanchè indagata per falso in bilancio, lei nega: "Venduto quote"