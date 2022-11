Roma in ansia per Zaniolo | succederà oggi

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Laè riuscita a conquistare i tre punti nel match di lunedì contro l’Hellas Verona ma per Mourinho rischiano di arrivare anche brutte notizie. Nicolòsi è reso protagonista con il gol del momentaneo pareggio ma è stato anche vittima di un intervento sconsiderato di Dawidowicz, espulso poco dopo la mezz’ora di gioco. Il classe ’99 ha resistito fino al minuto 54, quando è stato costretto a chiedere il cambio dopo una trattenuta di Hien.InfortunioIl giovane attaccante si è allenato in palestra insieme al resto della squadra ma oggi lo staff medico delladovrebbe sottoporlo ad accertamenti per stabilire le sue condizioni.aspetta il responso UEFA Il numero 22 è stato anche squalificato per tre giornate dopo l’espulsione rimediata ...

Un grosso ematoma alla coscia sinistra tiene in ansia Nicolò Zaniolo e la Roma. La botta presa nel secondo tempo della gara contro il Verona naturalmente spaventa il club giallorosso, i tifosi e lo stesso giocatore che lunedì ha chiesto il cambio ... Il Corriere di Roma titola in taglio basso: "Ansia Zaniolo, oggi la sentenza dell'UEFA" Prima l'Europa ma a Roma si respira già aria di derby. E' iniziata una delle settimane più calde dell'anno che porterà alla sfida tra Roma e Lazio in ...