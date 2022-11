Roma | Gigi Proietti avrà una tomba nuova al Verano

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – L’attoreunaal. Lo dice Ama-Cimiteri capitolini interpellata da ‘Gli Inascoltabili’ programma di radio New Sound Level. ”La cremazione dell’attore è avvenuta velocemente e l’iter per la sepoltura è stato avviato subito dopo la sua morte. Tutte le procedure si stanno svolgendo nel pieno e doveroso rispetto delle volontà della famiglia, che ha scelto di avere in custodia le ceneri del compianto artista (senza prevedere una sistemazione temporanea all’interno del cimitero del) fino alla realizzazione di un manufatto dedicato, da costruire ex novo, all’interno del Cimitero monumentale”. ”Capitale ha deliberato l’eccezione e la Direzione dei Cimiteri Capitolini ha ...