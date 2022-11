Roma | a 2 anni dalla morte Gigi Proietti avrà finalmente il suo posto nel Verano

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 2 novembre 2022)– Una vita passata a far divertire gli altri, facendo nascere sorrisi sui volti di tutti coloro che lo hanno seguito ed amato., a distanza 2sua, trovailper riposare: sarà sepolto,, al cimitero deldi. Ama, interpellata dal programma Gli Inascoltabili in merito alla vicenda della sepoltura dell’artista, commenta: “La procedura di cremazione della salma è avvenuta tempestivamente e l’iter per la sepoltura è stato avviato subito dopo la sua. Tutte le procedure si stanno svolgendo nel pieno e doveroso rispetto delle volontà della famiglia, che ha scelto di avere in custodia le ...