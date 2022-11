Osio Sotto | scontro tra un’auto e una moto | grave un motociclista

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 2 novembre 2022)e unasi sono scontrate nel pomeriggio di mercoledì, nei pressi dell’area industriale di. Ilciclista, un giovane di 25 anni, è rimasto ferito in modoed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia locale diSopra e Levate, ma ci sono ancora alcuni punti da chiarire. Da una primissima ricostruzione pare che la, una Honda 150, per cause ancora in fase di accertamento sia finita contro la portiera posteriore sinistra della Polo: il 25enne è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto, riportando gravi traumi. A prestargli i primi ...