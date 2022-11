NJPW | Annunciato il programma di TAMASHII | l’evento australiano del 13 novembre

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Taiji Ishimori, KENTA, Jeff Cobb e altre star si sfideranno alil 13. La New Japan Pro-Wrestling haildello show, che si terrà a Sydney, in Australia.avrà come protagonista Mick Moretti che affronterà Ishimori, l’IWGP Junior Heavyweight Champion in carica.sarà la seconda tappa dellanel continente dopo quella in Nuova Zelanda dell’11. Ilè il seguente: Taiji Ishimori vs. Mick Moretti Jeff Cobb vs. Carter Deams KENTA, Bad Luck Fale & Jack Bonza, Bad Luck Fale, & KENTA vs. The VeloCities (Jude London & Paris De Silva) & Mat Rogers Matt Diamond & Robbie Eagles vs. Jake Taylor ...

The Shield Of Wrestling

Dove vedere Forbidden Door in Italia A differenza di quanto inizialmente, e come consuetudine per gli eventi in ppv della AEW, purtroppo non è stato possibile vedere AEW x" Forbidden ...Dove vedere Forbidden Door in Italia A differenza di quanto inizialmente, e come consuetudine per gli eventi in ppv della AEW, purtroppo non è stato possibile vedere AEW x" Forbidden ... NJPW-CMLL, annunciata Fantasticamania 2023 La NJPW aveva precedentemente annunciato che Karl Anderson difenderà il NEVER Openweight Championship al Battle Autumn Event il 5 novembre. Tuttavia, i piani sono cambiati quando Karl Anderson e Luke ...La New Japan Pro-Wrestling rilascia una dichiarazione ufficiale in merito alla mancata partecipazione di Karl Anderson all'evento Battle Autumn del 5 novembre. La NJPW aveva precedentemente annunciato ...