Calciomercato.com

- Vono Iv: Zufferli Var: Banti Avar: Marini Bologna - Torino domenica ore 12.30 Giua Dei Giudici - Garzelli Iv: Chiffi Var: Nasca Avar: Banti- H.domenica ore 15.00 Cosso Margani - ...12.30 GIUA DEI GIUDICI " GARZELLI IV: CHIFFI VAR: NASCA AVAR: BANTI" H.h. 15.00 COSSO MARGANI " CORTESE IV: RAPUANO VAR: ABBATTISTA AVAR: AURELIANO SAMPDORIA " FIORENTINA h. 15.00 ... Monza-Verona: Aureliano all'Avar, le designazione arbitrale I gialloblù continuano a preparare la sfida contro il Monza Altra giornata di lavoro in casa Verona: i gialloblù vogliono invertire la rotta nella sfida contro il Monza e anche oggi continueranno dunq ...Il Monza vuole riscattarsi in campionato nella sfida contro l'Hellas Verona: in vista della sfida contro i veneti potrebbe ritornare Izzo ...