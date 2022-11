Mertens regala una gioia a un piccolo tifoso del Napoli | avete visto? VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ildi questo inizio di stagione sta facendo letteralmente impazzire i tifosi azzurri, che ieri hanno avuto modo di assistere a un’altra prova di forza in un campo difficile come quello di Liverpool, malgrado il risultato non abbia premiero gli uomini di Luciano Spalletti. Merito del nuovo gruppo messo a punto del tecnico di Certaldo, capace di creare automatismi vincenti fin da subito, nonostante l’addio in estate di molti pezzi da novanta. Proprio per questo, la piazza negli scorsi mesi non ha nascosto le sue perplessità, salvo poi ricredersi alla luce di quanto sta facendo iltra campionato e Champions League.sempre nel cuore dei napoletani Tra i numerosi addii estivi, tra quelli che ha fatto più soffrire i tifosi azzurri è sicuramente quello di Dries. Nome, quello del belga, ...