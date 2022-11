(Di mercoledì 2 novembre 2022) Momenti diquest’oggi aa causa di una grossa perdita di gas in. I fatti sono avvenuti in via Alessandro Poerio e precisamente all’incrocio con via maremmana inferiore 72. Per mettere in sicurezza l’area ed effettuare tutti gli accertamenti, presenti sul posto i Vigili del Fuoco, 18 a di Tivoli, il nucleo NBCR e la polizia locale. Notizia in aggiornamento su Il Corriere della Città.

Il Corriere della Città

...molti sono in vacanza hanno dichiarato i netturbini del gruppo Lila notiamo meno spazzatura nei quartieri centrali ma in periferia la situazione è invariata" "Se non si apre il Tmb di......molti sono in vacanza hanno dichiarato i netturbini del gruppo Lila notiamo meno spazzatura nei quartieri centrali ma in periferia la situazione è invariata" "Se non si apre il Tmb di... Guidonia, pericolosa fuga di gas in strada: paura per i residenti Momenti di paura quest’oggi a Guidonia a causa di una grossa perdita di gas in strada. I fatti sono avvenuti in via Alessandro Poerio e precisamente all’incrocio con via maremmana inferiore 72. Per me ...Gli organizzatori sono convinti che si tratti di un progetto innovativo. Un progetto da esportare negli anni successivi anche nelle altre circoscrizioni, come se l’amministrazione attualmente in caric ...