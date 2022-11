Freud’s Last Session | Anthony Hopkins interpreterà Sigmund Freud

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il due volte premio Oscarin un nuovo progetto: come annunciato a Cannes 2022,sarà un film diretto da Matthew Brown. Cosa ha detto Matthew Brown su “”? “Al di là della mia curiosità intellettuale e inclinazione verso questo genere di argomenti, c’è un profondo riconoscimento di quanto sia incredibilmente attuale e importante questo film“, ha detto Brown. “Viviamo in un’epoca così ideologicamente polarizzata, in cui ognuno è bloccato nelle proprie tribù, senza un vero dialogo. Voglio fare un film per tutto il pubblico, voglio che sia emozionante, stimolante e creativo. Un film che ...