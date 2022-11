Cremonese | conferma per Alvini | «Avanti insieme»

(Di mercoledì 2 novembre 2022), arriva anche laper il tecnico Massimiliano: le dichiarazioni del ds Giacchetta Giacchetta, ds dellala fiducia del club versoa Radio Punto Nuovo. LE PAROLE – «Si c’è assolutamente fiducia. Stiamo facendo un percorsoe crediamo molto in quello che facciamo. Non abbiamo un gruppo storico, ci siamo formati quest’anno e abbiamo pagato dazio il doverci riadattare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

, arriva anche laper il tecnico Massimiliano Alvini: le dichiarazioni del ds Giacchetta Giacchetta, ds dellala fiducia del club verso Alvini a Radio Punto Nuovo. LE PAROLE - "Si c'è assolutamente fiducia. Stiamo facendo un percorso insieme e crediamo molto in quello che facciamo. Non ...Per gli automobilisti quasi certamente ci sarà ladegli sconti sui carburanti. ... Craxi e Pierre Carniti, segretario della CISL (), la spuntarono sovvertendo pronostici e sondaggi. ...Il ds della Cremonese Simone Giacchetta ha ribadito la fiducia a Massimiliano Alvini sulla panchina del club lombardo, nonostante l'ultimo posto. "Stiamo facendo un percorso insieme ...Cremonese, arriva anche la conferma per il tecnico Massimiliano Alvini: le dichiarazioni del ds Giacchetta Giacchetta, ds della Cremonese, conferma la fiducia del club verso Alvini a Radio Punto Nuovo ...