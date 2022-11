Cos’è la Fomo | la sindrome di cui è affetta Victoria dei Maneskin

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Riflettori del web concentrati sulla bassista dei, la quale ha affermato di essereda, unache in pochi conoscono ma che in questo frangente ha cambiato totalmente la vita della musicista. Nel corso degli ultimi anni è davvero cambiata in modo considerevole la vita del gruppo rock italiano dei, acclamati in tutto il mondo e che hanno visto i loro singoli dominare le classifiche. La vita di tutti i membri della band, ormai, si divide tra l’Italie e gli Stati Uniti, e in occasione di uno dei loro viaggi raccontandosi a Radio Deejay, proprioha deciso di rompere il silenzio e rivelare un qualcosa di sé stessa che nessuno avrebbe mai immaginato. La bassista “ribelle” deiha rivelato di essere ...