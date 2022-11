Barcellona | infortunio Kessié | problema muscolare contro il Viktoria Plzen

(Di mercoledì 2 novembre 2022)per Franck, uscito in lacrime nel secondo tempo di. Al minuto 66 il centrocampista blaugrana è ripartito palla al piede in campo aperto, salvo poi fermarsi e accasciarsi improvvisamente al suolo toccandosi la parte posteriore della coscia sinistra. Le immagini parlano piuttosto chiaro e mostrano undavvero sofferente, ma solo gli esami strumentali delle prossime ore potranno chiarire la reale gravità della situazione. Sicuramente però Xavi sembra destinato a fare a meno di una delle sue pedine chiave nelle prossime partite. SportFace.

Commenta per primo Brutte notizie in casa. Durante l'ultima, ininfluente, gara di Champions con il Viktoria Plzen , si è fermato Franck Kessie . Al 68' l'ex Milan ha accusato un problema muscolare e, molto dolorante, ha chiesto il ...... "Forse c'è stata da parte mia una sottovalutazione dell'- spiega l'ex atalantino - ma ... Ore 17:22 - Quel gol sbagliato a... A pensare adesso a quel gol sbagliato da Asllani al ...Serata storta per Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano ex Milan, oggi al Barcellona, non sta passando un grande momento ...