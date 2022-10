Uomini e Donne | registrazione 25 ottobre | scontro Tina – Federica

Il sito Davide Maggio dà per certi almeno due vipponi: Luca Onestini, ex tronista die anche ex Grande Fratello Vip ed Edoardo Tavassi, dopo il grande successo dell'Isola dei Famosi in ...Mi sono fatta delle domande : perché la prima donna premier è di destra Mi ha colpito che fosse una donna a mettere in rigacome Salvini e Berlusconi : noidel Pd dobbiamo avviare un ...All’ombra della statua di Giordano Bruno a Campo de’ Fiori, alimentate dal vento del Sessantotto che consegnava al cinema di Pasolini il mondo autentico delle borgate, le vicende del frate filosofo de ...Vacanza da... urlo per i Vallini. Beatrice Valli e Marco Fantini, ex volti di Uomini e donne, che hanno scelto di passare qualche giorno di relax in montagna. Peccato che ...