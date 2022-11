Pericolo multe | in arrivo altri due t - red - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 1 novembre 2022) I nuovi rilevatori del rosso ai semafori saranno installati entro la fine dell'anno. Uno in via Caduti di Vicobello, l'altro in via ...

I nuovi rilevatori del rosso ai semafori saranno installati entro la fine dell'anno. Uno in via Caduti di Vicobello, l'altro in via ...Reclusione da 3 a 6 anni,da 1.000 a 10.000 euro e si procede d'ufficio "se il fatto è commesso da più di 50 persone allo scopo di organizzare un raduno dal quale possa derivare unper l'ordine pubblico o la ... Pericolo multe, in arrivo altri due t-red I nuovi rilevatori del rosso ai semafori saranno installati entro la fine dell’anno. Uno in via Caduti di Vicobello, l’altro in via Ricasoli ...Rave addio. Un nuovo reato, pene da 3 a 6 anni, multe da mille a 10mila euro e confisca obbligatoria, in caso di condanna, dei mezzi utilizzati per organizzare l'evento ...