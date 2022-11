Pensioni | Inps fa il punto sugli interventi del 2022 in tema di perequazione

Leggi su firenzepost

(Di martedì 1 novembre 2022) Ogni anno, entro il 20 novembre, il Ministero dell'Economia e delle finanze con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta il decreto che fissa l'adeguamento definitivo per l'anno precedente, da applicare dall'1 gennaio dell'anno in corso, e l'adeguamento provvisorio per l'anno in corso con effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo L'articolo proviene da Firenze Post.