Nei conti del Twiga Vergogna Domani | fango sulla Santanchè

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 novembre 2022) Usano anche ilper colpire Giorgia Meloni e la sua ministra, Daniela. Dopo aver attaccato Guido Crosetto (rimediando una querela), il direttore delStefano Feltri affida alla penna di Nello Trocchia un "reportage" suidel locale simbolo della movida della Versilia, di cui la neo-ministra del Turismo è socia storica in tandem con l'amico imprenditore Flavio Briatore. Proprio per la sua esperienza nel settore, la senatrice di Fratelli d'Italia a sinistra è stata subito sprezzantemente ribattezzata "la ministra del" e dipinta come un pupazzo nelle mani dei balneari. Dopo che laha chiarito di non aver intenzione di cedere le sue quote societarie, ecco però partire l'attacco in grande stile del giornale edito da Carlo De Benedetti, ...