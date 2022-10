Monza | Petagna sul Napoli | ‘E’ incredibile | gioca un calcio meraviglioso’

Calciomercato.com

Le parole didopo la sconfitta del: "É stato un periodo difficile, ma dobbiamo tornare a fare punti perché è fondamentale" Andreaha parlato a Sky Sport dopo il ko delcontro il Bologna....per il Bologna e tra le fila delproteste di Pessina per un fallo ai suoi danni in area. Quindi a inizio ripresa il rigore in favore dei brianzoli. Sgambetto di Aebischer su Sensi eal ... Monza, Petagna: 'Siamo stati troppo leggeri. Pablo ci ha mandati un messaggio...' Il secondo tempo inizia con lo stesso piglio del primo. Al 55' Aebishcer fa fallo in area di rigore, concedendo quindi la massima punizione al Monza, che va in vantaggio al 57' con Andrea Petagna dal ...Petagna apre su rigore, i rossoblù la ribaltano in poco più di un quarto d'ora. Per i brianzoli serve ritrovare una difesa solida, e costruire un attacco incisivo ...