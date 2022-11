Migranti | naufragio in Grecia | disperse decine persone Mille chiedono porto sicuro

Intanto proseguono le ricerche di almeno 8 persone dopo un altroavvenuto ieri pomeriggio a largo dell'isola di Samos. - Una barca a vela su cui stavano viaggiando circa 68, ...I nove, tutti uomini, sono sopravvissuti alal largo delle coste greche. Ihanno riferito alla guardia costiera ellenica che a bordo vi erano 68 persone. Le autorità sono state ...Migranti: naufragio barca a vela in Grecia. Si cercano decine di persone in mare Sulla imbarcazione 68 persone partite da Smirne. Nove uomini si sono messi in salvo su un isolotto ...Nuovo dramma dei migranti, stavolta in Grecia: una barca a vela su cui stavano viaggiando circa 68 migranti, salpata dalla Turchia, è naufragata nelle prime ore di questa mattina nello ...