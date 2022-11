Juve | Cuadrado | «Stiamo facendo belle partite | ma manca qualcosa»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 1 novembre 2022) Le parole di Juanin conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il PSG Juanha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani di Champions League dellacontro il PSG. Di seguito le sue parole. CHE PARTITA DEVE FARE LA– «Penso che noi come grande squadra che siamo, come lantus, dobbiamo scendere in campo con quella voglia, quella determinazione, quella rabbia di non aver raggiunto un obiettivo. Questa partita ci darà la voglia per trovare un posto in Europa League che è molto importante per noi». COSA HAN PORTATO I GIOVANI – «Mister questa è per te… Normalmente i giovani aiutano. Noi in campo, anche il mister e lo staff che ci aiutano, gli trasmettono tranquillità. Nell’ultima partita è stato importante il loro ...