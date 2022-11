Fognini-Fils in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 1 novembre 2022) Fabiosfiderà Arthurnel primo turno deldi(cemento indoor). Il ligure è entrato in tabellone come lucky loser dopo il forfait di Matteo Berrettini, che ancora non si è pienamente ristabilito dopo il problema al piede accusato a Napoli. Per l’azzurro all’esordio c’è una vecchia conoscenza. Si troverà di fronte, infatti, quelche lo ha sconfitto in tre set al turno decisivo delle qualificazioni. Il francese è giovane ed in fiducia. Inoltre potrà contare sul grande supporto del pubblico di casa., però, possiede l’esperienza necessaria per venire a capo di questo match e partirà favorito secondo le quote dei bookmakers. L’obiettivo è finire al meglio una stagione che ha regalato ...