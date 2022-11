(Di martedì 1 novembre 2022), trionfi della, finestre-ossario,lugubri,funeree, paliotti mortuari, stendardi da catafalco. Il nostro territorio serba innumerevoli tracce iconografiche cheno con sconcertante teatralità la confidenza dei nostri antenati con la. Una confidenza che fino all’Ottocento era quotidiana e naturale e che nel terzo millennio si è completamente perduta. Oggi è laviolenta, colta in diretta, spettacolarizzata, ad apparire sui media e sui social. Invece, morire come chiusura di un ciclo vitale, come destino di ognuno, è diventato un fatto imbarazzante e un pensiero da procrastinare all’infinito. Rimosso, perciò, da ogni visibilità. Persino il lutto è ormai una sorta di infermità da nascondere e da cui ...

BergamoNews.it

... senza dimenticare quelle per i bambini e le bambine più piccoli: la casa dei fantasmi, le malvagie streghe verdine e le letture per piccoli mostri, il laboratorio da brividi, le, i ...Ha esordito con il romanzodi sagome bianche (Miraviglia Editore, 2007) proseguendo con la raccolta di racconti Apocalypse Wow (Unibook, 2009) e il manuale di promozione letteraria Come ... Danze macabre, cippi e sculture: l’arte che racconta la morte in Bergamasca Si terrà martedì 1° novembre, alle ore 18:30, in piazza San Rufo a Rieti, lo spettacolo delle Danze Macabre, dal titolo: “Ad mortem festinams”, con l’attrice Giada Zacchia, l’attore Emanuele D’Agapiti ...La danza macabra è un tipo di espressione artistica che prevede un’estrema connessione tra la vita e la morte, presente durante Halloween ...