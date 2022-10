(Di lunedì 31 ottobre 2022)lo il primo Consiglio dei Ministri targato Giorgia Meloni. Per la verità, si tratta del secondo. Ma è il primo veramente operativo, essendo stato lo scorso solo l’occasione per le prime nomine. La riunione del governo guidato dal leader di Fdi si è chiusa intorno alle 15.30 ed ha approvato tutte le norme che erano trapelate nelle ore precedenti. Stretta suiPartiamo dalla cronaca. Come annunciato dal ministro Matteo Piantedosi, per evitare nuovi casi come quello di Modena (che, intanto, è stato sgomberato), il governo ha deciso di varare una stretta contro chi partecipa ai. Saranno previste: reclusione da 3 a 6 anni, multe da 1.000 a 10.000 euro e si procede d’ufficio “se il fatto è commesso da più di 50 persone allo scopo di organizzare un raduno dal quale possa derivare un ...

Nicola Porro

di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini Il documento prevede anche il reintegro del personale no. Rinvio alla fine dell'anno, invece per la riforma Cartabia.party: fino a 6 anni di carcere per chi occupa edifici Stop all'obbligo dei vaccini a partire da domani primo novembre (anziché il ..." Modena , sgombero e sequestri in corso alparty. Pugno duro contro droga, insicurezza e ... virtuali e reali, compaiono anche lo stop a mascherine e sanzioni per i no, la pace fiscale, la ... No vax e rave party, concluso il Cdm: ecco le misure approvate RAVE PARTY – Con riferimento ai rave party prevista invece ... Dura la presa di posizione, da più parti nel mondo scientifico, sul progressivo reintegro di medici e infermieri no-vax. "Il reintegro ...Dai medici no vax ai rave: sono queste le priorità del governo Meloni Alle 16 la diretta con Peter Gomez ...