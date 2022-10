Milan | che delusione | la notizia è ufficiale | nulla da fare

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Chein particolare per uno dei giocatori deldi Stefano Pioli. Laarrivata in queste ore. Ilè uscito con le ossa rotte dalla partita giocata ieri contro il Torino. Un match che i granata hanno portato a casa mostrando grande coraggio, ma soprattutto la capacità di tenere botta anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Quando Rafael Leao non incide, ilfa sempre fatica. Lo dicono numeri e statisticheriguardano l'attaccante portoghese. Ieri ilnon ha vinto, anzi, ha subito la seconda sconfitta stagionale contro un Torino cinico e coriaceo. Colpa di un approccio poco concreto alla partita.... probabileil giocatore torni nel 2023. Per lui, dunque, la prima parte di stagione è già finita. Si ferma la corsa, Toro vince 2 - 1 e Napoli sempre più in fugaL’endorsement è di Robert Lewandowski, nei confronti del connazionale Kiwior, talento emergente dello Spezia già finito sul taccuino delle big di Serie A e non solo: “Sono rimasto molto sorpreso dalle ...Se Leao è stato il peggiore del Milan ieri nel match perso sul campo del Torino, non si può dire che Kalulu abbia fatto meglio. Anzi, la prestazione del difensore è ...