Liquidazione della joint venture cinese Gac per Stellantis

(Di lunedì 31 ottobre 2022)è in piena riorganizzazione delle sue attività in Cina, e una di queste comprende laGac. Capiamo meglio cosa significa e cosa comporta. Cosa comporta ladi Gac? Il Gruppoe la Guangzhou Automobile Group Company hanno concertato una delibera che possa consentire, in un contesto di perdite,

Altalex

L'anno scorso ha visto inoltre lo sbloccocomplicata vicenda delle funivie Savona San ...del gruppo) e un'attività comunque mantenuta sui parchi e manovre con una società in, la ...L'anno scorso ha visto inoltre lo sbloccocomplicata vicenda delle funivie Savona San ...del gruppo) e un'attività comunque mantenuta sui parchi e manovre con una società in, la ... Codice della crisi d'impresa: la liquidazione coatta amministrativa Stellantis compie un nuovo passo nel suo percorso di riorganizzazione delle attività in Cina, con la messa in liquidazione di una delle joint ... con la Gac per l'acquisizione del controllo totale ...Con il 31 dicembre 2022, secondo la normativa attualmente vigente, il credito di imposta beni immateriali 4.0 subirà un netto taglio ...