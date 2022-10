Lanciato ultimo modulo per completare stazione spaziale cinese

Lancio perfettamente riuscito, Pechino ha compiuto un nuovo passo per realizzare il suo ambizioso programma spaziale. Il terzo emodulo, chiamato Mengtian ('sognare il cielo') serve a completare la stazione spaziale permanente Tiangong ed è partito dall'isola tropicale di Hainan e ha raggiunto l'atmosfera.... che hale 35 mete da vedere assolutamente nel 2023. Scopriamo, allora, quali sono i paesi ... Quest'fa parte della sezione Famiglia, insieme a San Francisco, Manchester, nel Regno Unito, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...