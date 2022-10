La Roma vince 3-1 a Verona | adesso è quarta

(Di lunedì 31 ottobre 2022)(ITALPRESS) – Labatte in superiorità numerica l’Hellas3-1 al Bentegodi grazie al gol e assist del giovane Volpato. La squadra di Mourinho si prende il quarto posto e supera Inter e Lazio al termine di una partita a ritmi altissimi. Nei primi minuti l’Hellas soffoca la costruzione dal basso dei giallorossi. La prima conclusione è degli scaligeri: al 16? Kallon tenta il dribbling e il tiro, Rui Patricio blocca nonostante una deviazione. L’occasione più nitida però è di Abraham. Al 19? Zaniolo innesca Karsdorp che premia il taglio dell’inglese. L’ex Chelsea dribbla Montipò ma calcia sul palo a porta sguarnita. Un minuto dopo altra chance: Karsdorp confeziona il cross, Abraham in tuffo non trova la porta per questione di centimetri. Un doppio errore pesantissimo. Perchè al 26? l’Hellas va avanti: Faraoni calcia da ...

